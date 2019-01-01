برشلونة يتجه لبروسيا دورتموند لضم بديل ألبا

تعرف على خطة برشلونة لضم ظهير أيسر

قرر نادي برشلونة الإسباني التفاوض مع بروسيا دورتموند للتوقيع مع رافائيل جيريرو، الظهير الأيسر للفريق الألماني، لخلافة جوردي ألبا في الأراضي الكتالونية.

ألبا جدد عقده مع البلوجرانا حتى 2024 إلا أنّه لا يوجد لاعب بديل على مقاعد الاحتياط.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إنّ برشلونة لن يستطيع التعاقد مع ماتياس دي ليخت، لاعب أياكس، مما دفعه لتوجيه أموال الصفقة إلى جلب ظهير أيسر.

وأكدت أن إدارة جوسيب ماريا بارتوميو درست إمكانية التعاقد في فيربو جونيور من ريال بيتيس، إلا أنّ المطالب المالية الكبيرة للفريق الأندلسي أفشلت التفاوض.

وأوضحت أنّ البلوجرانا رغب في استقدام ديفيد ألابا من بايرن ميونخ، إلا أنّ قيمة الصفقة قد تصل إلى أكثر من 60 مليون يورو واللاعب يطلب راتبًا مرتفعًا.

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وقد يستغل برشلونة أن عقد البرتغالي جيريرو ينتهي في 2020 مع دوتموند لجلب الصفقة بأقل التكاليف، خاصة وأنّ أسود الفيستفال يطلبون 25 مليون يورو للموافقة على بيع اللاعب.

جدير بالذكر أنّ النادي الكتالوني حاول ضم صاحب الـ 25 عامًا في 2016 ولكن اللاعب فضّل التوقيع لدورتموند.