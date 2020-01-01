برشلونة يتجاهل ضغوط إنتر في صفقة لاوتارو

النادي الإيطالي يتمسك بالشرط الجزائي

قرر نادي برشلونة الإسباني، تجاهل الشرط الجزائي الموجود بعقد المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، والاستمرار في محاولات التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

بيبي ماروتا المدير التنفيذي لنادي إنتر الإيطالي، كشف أمس الثلاثاء، أن البند المتواجد بعقد لاوتارو، والذي يسمح له بالرحيل مقابل 111 مليون يورو، ستتوقف فاعليته يوم 7 يوليو المقبل.

ووفقاً لصحيفة "as" الإسبانية فإن برشلونة لا يعترف بأي جدول زمني في مفاوضاته مع لاوتارو، وسيستمر في المحادثات لما بعد التاريخ الذي حدده إنتر.

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وأوضحت أن عملية المفاوضات ستكون طويلة جداً وفقاً للتوقعات، نظراً لإصرار كل من برشلونة وإنتر على موقفهما، حيث يرغب النادي الإيطالي في الحصول على أعلى قيمة مالية ممكنة، بينما يطمح نظيره الإسباني في تخفيض المبلغ، ليتماشى مع الأزمة المالية الحالية.

خطة برشلونة الأولى هي إقحام بعض لاعبيه في صفقة تبادلية، الأمر الذي لا يتحمس له إنتر، إلا إذا قرر المدرب كيكي سيتيين التخلي عن بعض نجومه لإقناع النادي الإيطالي ببيع لاوتارو.

الانتظار هو الحل الأمثل الآن لبرشلونة، حيث من المتوقع أن تنخفض قيمة اللاعبين في أوروبا خلال الأسابيع القادمة، نظراً للضائقة المالية التي تمر بها الأندية الأوروبية بسبب توقف النشاط بعد انتشار فيروس كورونا.

وتأتي الميزة الأكبر للنادي الكتالوني في الوقت الحالي، في توصله لاتفاق مع صاحب الـ22 سنة على الانضمام لصفوفه، ليصبح أمامه حسم قيمة الانتقال مع إنتر لإتمام الصفقة.

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يذكر أن لاوتارو نجح في التسجيل 16 مرة مع إنتر هذا الموسم في 31 مباراة لعبها تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي.