برشلونة يبدأ الاتصالات الرسمية بشأن جريزمان

برشلونة يبدأ التواصل مع أتليتيكو مدريد بشأن أنطوان جريزمان

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

بدأ برشلونة تواصله رسميًا مع إدارة أتلنيكو مدريد بشأن التعاقد مع المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان.

وكان برشلونة قد أبدى اهتمامًا بالتعاقد مع أنطوان جريزمان بعد إعلانه رسميًا الرحيل عن صفوف أتلتيكو مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي الفترة الأخيرة، نفى بارتوميو رئيس نادي برشلونة وجود تواصل بين إداراتي الفريق الكتالوني وأتلتيكو مدريد بشأن جريزمان.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 28, 2019

وفي الوقت ذاته، أكد المدير التنفيذي لأتلتيكو مدريد وأغلب المصادر الصحفية الإسبانية أن انتقال جريزمان إلى برشلونة يعد مسألة وقت لا أكثر.

وحسب صحيفة ماركا، فإن المفاوضات الرسمية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد بشأن التعاقد مع أنطوان جريزمان قد بدأت اليوم.

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يذكر أن جريزمان كان قريبًا من الانتقال إلى صفوف برشلونة خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية ولكنه فضل البقاء مع الروخيبلانكوس.