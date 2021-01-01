برشلونة يبحث عن حلول بديلة لتجنب تأجيل الانتخابات الرئاسية

الانتخابات مهددة بسبب كورونا

يحاول نادي برشلونة الإسباني، البحث عن حلول من أجل إقامة الانتخابات الرئاسية في موعدها بدلًا من الاضطرار للتأجيل.

القيود الجديدة التي فرضتها الحكومة الإسبانية بسبب فيروس كورونا، تجعل الأمور صعبة لإقامة انتخابات برشلونة في 24 يناير الجاري.

وهو ما دفع إدارة النادي بقيادة الرئيس المؤقت كارليس توسكيتس، من أجل الاجتماع، اليوم، الجمعة لبحث هذه القضية.

المزيد من الفرق

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن إدارة النادي الكتالوني ستحاول إجراء التصويت من خلال البريد العادي لتسهيل العملية الانتخابية.

ويأتي ذلك لضمان قيام جميع أعضاء النادي بالتصويت يوم 24 دون تخطي الإجراءات التي فرضتها الحكومة.

المرشحون سيجتمعون خلال الساعات القليلة القادمة، من أجل مناقشة الموقف وبحث إمكانية إجراء الانتخابات أو تأجيلها إلى إبريل القادم.

ومن المقرر أن يتم الحديث كذلك عن الصفقات المحتملة لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية من أجل تدعيم الفريق.

اقرأ أيضًا .. أخبار برشلونة: حارس النادي مطلوب في آرسنال وغياب ميسي صعب الأمور في السوبر

جدير بالذكر أن برشلونة أعلن، مساء أمس، الخميس، عن القائمة النهائية للمرشحين، والتي شهدت تواجد جوان لابورتا وفيكتور فونت وأنتوني فريتشا.