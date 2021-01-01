برشلونة يؤكد انتكاسة روبيرتو وشكوك حول مشاركته أمام باريس سان جيرمان

أنباء صادمة للمدرب رونالد كومان

صدمة جديدة تعرض لها نادي برشلونة الإسباني، بسبب تجدد إصابة مدافعه سيرجي روبيرتو واحتمالية غيابه لفترة طويلة.

روبيرتو غاب عن برشلونة لمدة شهرين هذا الموسم، بسبب إصابة تعرض لها في الفخذ، قبل أن يعود مرة أخرى للظهور ضد أتلتيك بيلباو وغرناطة في كأس ملك إسبانيا.

اللاعب غادر أرض الملعب خلال المواجهة التي أقيمت في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا ضد غرناطة وانتهت بفوز برشلونة 5/2، حيث تم تبديله في الدقيقة 57.

برشلونة أعلن في بيان رسمي، عن معاناة اللاعب من مشكلة في العضلة الأمامية للفخذ الأيمن، وهو نفس مكان الإصابة القديمة.

وقال النادي في بيانه:"تطور اللاعب في التعافي من الإصابة سيحدد مدى توفره في الفترة القادمة".

وهو الأمر الذي يثير الشكوك حول لحاق اللاعب بمواجهة باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا خلال شهر فبراير الجاري.

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وتزداد بذلك مشاكل المدرب رونالد كومان في الإصابات، حيث يعاني حاليًا من غياب الثلاثي جيرارد بيكيه وفيليب كوتينيو وأنسو فاتي.