برشلونة يؤكد اقتراب مالكوم من التوقيع لزينيت

تغيب عن مران الفريق اليوم الخميس

تغيب الجناح البرازيلي مالكوم، عن تدريبات برشلونة اليوم الخميس، من أجل إتمام انتقاله لصفوف نادي زينيت الروسي.

العديد من التقارير الصحفية، أكدت اقتراب مالكوم من التوقيع لزينيت، بعد خروجه تماماً من حسابات المدرب إرنستو فالفيردي.

الموقع الرسمي لبرشلونة، أكد انتظام الفريق بالتدريب بساحة تيتو فيلانوفا، مع منح مالكوم الإذن بالغياب لحسم مستقبله.

➡ Entrenamiento de los jugadores disponibles en el campo Tito Vilanova. Malcom no se entrena con permiso del club para resolver su futuro



➡ También entrenan Iñaki Peña, M. Wague, Guillem, Monchu, Collado, Riqui Puig y C. Pérez del @FCBarcelonaB pic.twitter.com/NhaiArWZ4t — FC (@FCBarcelona_es) August 1, 2019

ومن المقرر أن تصل قيمة انتقال البرازيلي للفريق الروسي إلى 40 مليون يورو، بعد موسم واحد من انضمامه للبلوجرانا.

مورينيو يوجه نصيحة دفاعية إلى لامبارد

ديبالا يرفض مانشستر بسبب إنتر

وكان مالكوم قد ارتبط كثيراً هذا الصيف بالانتقال لأرسنال، إنتر، نابولي وتوتنهام، قبل أن ينتهي به الحال في زينيت.

يذكر أن صاحب الـ22 عاماً ظهر في 24 مباراة مع برشلونة الموسم الماضي، نجح خلالهم في تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين.