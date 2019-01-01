دوري أبطال أوروبا

برشلونة يؤكد إصابة ألبا في أوتار الركبة

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Getty Images
اللاعب تم استبداله بين الشوطين لصالح زميله سيرجي روبرتو

تلقى نادي برشلونة ضربة جديدة هذا الموسم مع الإصابات، خلال مباراة الفريق أمام سلافيا براج التشيكي بدوري أبطال أوروبا.

جوردي ألبا غادر ملعب كامب نو بعد نهاية الشوط الأول، لينزل بدلاً منه زميله الإسباني سيرجي روبرتو.

خروج ألبا جاء لمعاناته من مشكلة في أوتار الركبة وفقاً لما أكده الحساب الرسمي لبرشلونة على "تويتر".

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ومن المتوقع أن يجري ظهير برشلونة الأيسر المزيد من الفحوصات الطبية لتحديد موقفه وفترة غيابه.

وتستمر بذلك معاناة النادي الإسباني مع الإصابات هذا الموسم لبعض نجومه، كان أبرزهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي عثمان ديمبيلي.

ويطمح برشلونة في الفوز على براج، لتعزيز صدارته للمجموعة السادسة، حيث يمتلك 7 نقاط في المركز الأول مقابل 4 لكل من بوروسيا دورتموند وإنتر قبل انطلاق الجولة الرابعة.

 

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