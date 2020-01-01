وكيل سواريز : لم يتفق مع يوفنتوس ولديه أكثر من عرض

وصف أنباء رحيله إلى النادي الإيطالي بالأخبار المزيفة

تستمر الشكوك في الفترة الأخيرة، حول مصير المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، سواء بالرحيل عن برشلونة أو الاستمرار مع الفريق.

المؤشرات الحالية تتجه نحو رحيل اللاعب، بعد خروجه من حسابات المدرب رونالد كومان، الذي يريد التعاقد مع لاوتارو مارتينيز وممفيس ديباي هذا السوق.

سواريز كان قريباً من الانتقال ليوفنتوس، وفقاً للعديد من الصحف الإسبانية، قبل أن يخرج عبر حسابه بموقع "إنستجرام" ويصف هذه التكهنات بالأنباء المزيفة.

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صحيفة "موندو ديبورتيفو" تحدثت مع أحد موكليه عن مستقبله وقال:"كان يقصد المعلومات التي انتشرت حول اتفاق برشلونة على بيعه ليوفنتوس".

وأضاف:"سواريز لديه الحرية الكاملة في اختيار فريقه القادم لو رحل عن برشلونة، لديه الكثير من العروض في الوقت الحالي".

وتابع:"برشلونة لم يخبر المحامي الخاص بسواريز بأي شيء منذ أسبوع، وبالنسبة له سيختار المكان الأنسب من وجهة نظره، لكن أولاً يجب عليه مغادرة النادي".

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يذكر أن التقارير الصحفية، أكدت توصل اللاعب لاتفاق مع يوفنتوس، على الانتقال له لمدة 3 سنوات، في صفقة تصل قيمتها إلى 3 مليون يورو و13 كمتغيرات.