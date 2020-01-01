وكيل دي يونج يعلق على أنباء رحيله وخلافه مع ميسي

الدولي الهولندي ارتبط بالانتقال ليوفنتوس أو ليفربول

كشف علي دورسون وكيل أعمال لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج، عن حقيقة الأنباء التي انتشرت في الفترة الأخيرة حول رحيله عن برشلونة.

بعض التقارير الصحفية، أشارت لقيام برشلونة بعرض دي يونج على بعض الأندية الأخرى، لعدم تأقلمه على اللعب بالفريق بجوار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ليفربول ظهر كأحد المهتمين بالحصول على خدمات صاحب الـ23 سنة، وكذلك يوفنتوس الذي يبحث عن بديل للبوسني ميراليم بيانيتش.

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وهو ما علق عليه دورسون قائلاً في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي إكسبرس" الإنجليزية:"كل ما قيل عن عدم تأقلمه على اللعب مع ميسي مجرد هراء".

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ويأتي حديث وكيل دي يونج، بعد حديث اللاعب نفسه عن عدم تحدثه بصورة كبيرة مع ميسي في التدريبات، وإشارته إلى أنه اعتاد على عدم الحديث مع اللاعبين لأوقات طويلة في التدريبات سواء مع برشلونة أو أياكس.

يذكر أن الدولي الهولندي انضم لصفوف برشلونة الصيف الماضي، في صفقة كلفت خزائن النادي الإسباني مبلغ 75 مليون يورو.