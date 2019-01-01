تبرئة وكيل ديمبيلي بقضية انتقاله لدورتموند

الواقعة تعود لعام 2016 عندما انضم الفرنسي للنادي الألماني

حصل موسى سيسوكو وكيل أعمال الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم برشلونة، على حكم البراءة في قضية اتهامه باستخدام أساليب غير مشروعة، لنقل اللاعب من رين الفرنسي لبوروسيا دورتموند.

ديمبيلي رحل عن صفوف رين في يوليو 2016، منتقلاً للنادي الألماني مقابل 13.50 مليون جنيه إسترليني، قبل الانضمام فيما بعد لبرشلونة بـ112 مليون.

صفقة انتقاله لدورتموند صاحبها اتهامات لوكيل أعماله، بالتصرف بشكل غير قانوني، وسط مطالب بإيقافه وسحب رخصة الاتحاد الفرنسي منه.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن القضية تم إغلاقها تماماً بعد نهاية التحقيقات، وذلك بعد رفع الدعوى بسبب عدم وجود الأدلة.

وكان التحقيق قد بدأ في مايو 2017، بعد التقرير الذي قدمه رئيس الاتحاد الفرنسي، وتكليف الإدارة الإقليمية للشرطة القضائية بمناقشة الدعوى.

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واتهم الاتحاد وقتها سيسوكو بعدم امتلاك ترخيص وكيل في فرنسا، واستخدامه بعض الوسطاء في إنجلترا لتسهيل انتقال اللاعب لدورتموند.

يذكر أن مسيرة ديمبيلي مع برشلونة تشهد حالة من الغموض في الفترة الأخيرة، وسط أنباء حول إمكانية رحيله لمانشستر سيتي.