برشلونة وفيرينتسفاروس: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة برشلونة أمام فيرنتسفاروس لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والمقامة بملعب كامب نو..

برشلونة × فيرنتسفاروس

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تشكيل برشلونة:

التشكيل | 4-2-3-1

نيتو

سيرجينو ديست - جيرارد بيكيه - كليمون لونجليه - سيرجي روبيرتو

فرينكي دي يونج - ميراليم بيانيتش

أنسو فاتي - فيليبي كوتينيو - أنطوان جريزمان

ليونيل ميسي

تشكيل فيرنتسفاروس:

التشكيل | 4-2-3-1

دينيس ديبوش

إيلدار سيفيتش - عدنان كوفاتشيتش - ميها بلازيتش - إندري بوتكا

إيهور خاراتين - عيسى لايدوني

أولكسندر زوبكوف - دافيد زيجير - إيسايل

توماك نجوين

بداية الموسم كانت جيدة نوعًا ما للبرسا بالفوز في مباراتين بالليجا ثم التعادل مع إشبيلية، لكن آخر مباراة أمام خيتافي كانت مخيبة جدًا للآمال، ما يضع كتيبة رونالد كومان تحت ضغوطات كبيرة أمام ضيفهم المجري المغمور.

النسخة الماضية ربما كانت من أسوأ مشاركات برشلونة في تاريخه، عندما خرج من ربع النهائي بفضيحة مدوية على يد بايرن ميونخ بثمانية أهداف لهدفين في لشبونة، الأمر الذي يدفع رفاق ميسي لمحاولة تعويض الجماهير وجلب ذات الأذنين مجددًا للإقليم الكتالوني.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة برشلونة وفيرنتسفاروس في الدور الأول من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والمقامة بملعب كامب نو.