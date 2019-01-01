برشلونة وريال مدريد يزاحمان مانشستر يونايتد على جوهرة بنفيكا

ميرور تزعم رغبة بنفيكا في الحصول على 100 مليون جنيه استرليني مقابل المهاجم البالغ من العمر 19 عاماً..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية دخول برشلونة وريال مدريد على خط التفاوض مع جواو فيليكس موهبة بنفيكا البرتغالي، مما يشكل ضربة لآمال مانشستر يونايتد في التعاقد مع اللاعب.

وبحسب صحيفة ميرور فإن بنفيكا يطالب بـ100 مليون جنيه استرليني للتخلي عن مهاجمه الواعد البالغ من العمر 19 عاماً.

وسجل فيليكس 3 أهداف وصنع 3 أيضاً في آخر 4 مباريات للفريق البرتغالي.

وكان اللاعب قد لفت أنظار كشافي يونايتد خلال لعبه مع منتخب البرتغال تحت 21 عاماً، حيث سجل 9 أهداف وصنع 5 في 24 مشاركة.

يذكر أنه قد سجل مؤخراً في فوز بنفيكا على بوافيشتا 5-1 ثم فوزه على سبورتينج لشبونة في الديربي 4-2 تحت أنظار الكشافين.