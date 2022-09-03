صفقة تثير الخلاف مجددًا بين الغريمين التقليديين

يطمح نادي بالميراس البرازيلي في منع أي من الثنائي برشلونة وريال مدريد في التوصل إلى اتفاق لضم الموهبة الشابة والاستثنائية إندريك البالغ من العمر 16 عامًا.. لسبب بسيط!.

لوائح التعامل بين الأندية الإسبانية والبرتغالية تقضي بأن تحصل الضرائب على 15% من قيمة أي صفقة تبرم بين الطرفين، وعليه فإن تقديم أي من برشلونة للعرض المتوقع الذي يساوي 50 مليون يورو، سيعني أن هناك 7.5 مليون يورو مخصومة من قيمة الصفقة، وهو الأمر الذي لا يريده بالميراس.

بالميراس يريد وجهة فرنسية أو إنجليزية

يفضل الفريق البرازيلي الحصول على 45 مليون يورو صافية من أحد أندية إنجلترا أو فرنسا التي قدمت عروضًا أيضًا لضم اللاعب، فارق 2.5 مليون يورو لن يكون قليلًا بالنسبة للعملاق البرازيلي أيضًا.

إلى جانب ذلك، ففي حالة برشلونة على سبيل المثال لا تمر العلاقات مع بالميراس بأفضل شكل ممكن، إذ إن الخلاف تصاعد بينهما بسبب صفقة ييري مينا وبعض الأشياء المادية التي علقت بين الطرفين وكان السبب مبلغًا اقتطعته الضرائب من قيمة الصفقة أيضًا ووصلت الأمور إلى القضاء.

الجدير بالذكر أن الموهبة إندريك وقع على أول عقد احترافي له مع بالميراس حتى 2025 مع وضع شرط جزائي في عقده يصل إلى 60 مليون يورو.

ورغم أن المصادر في البرازيل تؤكد أن إندريك لم يتلق عروضًا رسمية، إلا أن صحيفة "آس" المقربة لريال مدريد تفيد بأن هناك عروضًا من برشلونة وريال مدريد وكذلك من تشيلسي الإنجليزي للحصول على جوهرة بالميراس.