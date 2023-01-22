برشلونة وخيتافي .. تشافي عرف طريق الانتصارات الاقتصادية

برشلونة يبات على القمة بعد التفوق على خيتافي بالحد الأدنى من الأهداف.

حقق برشلونة فوزًا غاية في الأهمية على نظيره خيتافي في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة الـ 18 من الدوري الإسباني بهدف نظيف.

ذلك الفوز الذي جاء بالحد الأدنى من فارق الأهداف والمجهود منح النادي الكتالوني ثلاث نقاط لم تكن لتصبح أربعة أو خمسة لو سجلوا المزيد من الأهداف أو لعبوا مباراة مغايرة كانت أقوى على المستوى الهجومي.

لكن منذ متى وبرشلونة يهتم بالنتائج فقط؟! ألم يكن الأسلوب هو الأهم؟ ألم تكن النتائج دون أداء هي أمر لطالما كرهته جماهير النادي الكتالوني؟!

موسم أول محبط

لنفهم الوضع بشكل أفضل علينا أن نذهب إلى الماضي بعض الشيء، ليس بعيدًا، فقط في الموسم الماضي الذي كان الأول لتشافي هيرنانديز في إدارة برشلونة فنيًا.

البعض في ذلك الوقت تفائل مع البداية القوية للنادي الكتالوني تحت قيادة تشافي والنتائج الكبيرة على أفضل أندية إسبانيا وأوروبا.

ماذا كانت النتيجة في النهاية؟ صفر كبير، الفريق لم يحقق أي لقب خلال الموسم الذي وصفه البعض بالناجح بعد العودة إلى مراكز دوري أبطال أوروبا عقب بداية كانت كارثية رفقة رونالد كومان.

رغبة في جمع النقاط

لذلك كانت بداية الموسم الجديد أقل نوعًا ما فنيًا على مستوى المتعة من الموسم الماضي، فالمدير الفني للنادي الكتالوني يريد أن يجمع النقاط فقط في الدوري الإسباني.

بالأخص بعد البداية بشكل سيئ في دوري أبطال أوروبا ومغادرة البطولة الأهم، لا يبقى له سوى الدوري الإسباني كبطولة كبرى يستطيع تحقيقها هذا الموسم.

بجوار كأس السوبر الذي حققه الأسبوع الماضي والدوري الأوروبي الذي سيكون إضافة بلا شك لدولاب بطولات النادي لكنه ليس بالبطولة المرجوة في النهاية.

تشافي يريد أن يجمع النقاط فقط، حتى وإن كان ذلك على حساب الأسلوب أو المتعة، في ظل رغبة واضحة في إثبات قدرته على تحقيق البطولات الكبيرة.

صحيح أن ذلك لم يكن منهجه من قبل، لكن الرجل تعلم وهذا لا بأس به، ولو تعاملنا مع لقاء اليوم كحالة فردية فسنجد أن الأمر مبرر في ظل إرهاق اللاعبين عقب بطولة السوبر التي خاضوها في السعودية قبل أيام.

الانتصارات الاقتصادية

لا يمكن أن نقول إن الانتصارات الاقتصادية كانت يومًا من الأيام هي الأسلوب الذي تحبه جماهير برشلونة، لكن في النهاية لن تجد أن تشافي تخلى مثلًا عن الاستحواذ المستمر على الكرة أو سرعة استعادتها.

كل ما في الأمر أن الرجل أصبح يحب التأكد من تأمين النتيجة في كل مرة يتقدم فيها على أي خصم مهما كان اسمه، وتبديلاته داخل الملعب تثبت ذلك، فاليوم أخرج جناح ودفع بلاعب وسط، وقام بعدة تبديلات تنشيطية في خط الدفاع.

ذلك الأمر تحديدًا كان يقوم به ريال مدريد في الموسم الماضي ونجح الملكي في أن يحصد لقب الدوري الإسباني بسببه.

بيت القصيد

برشلونة ينجح حتى الآن في تصدر الدوري الإسباني، ويملك خط الهجوم الأقوى بالتساوي مع ريال مدريد، وأقوى خط دفاع في البطولة على الإطلاق.

إذًا ما يقوم به تشافي ناجح حتى الآن، مع قرب نهاية الدور الأول من الدوري الإسباني نرى أن برشلونة فريق قوي قادر على جمع النقاط أمام نفس الخصوم الذين تسببوا في فقدانها قبل أشهر قليلة.

لو استمر برشلونة في جمع النقاط بنفس الطريقة حتى يحققوا الدوري الإسباني لا أظن أن جماهير النادي الكتالوني ستعترض على التراجع دفاعيًا في كل مباراة.