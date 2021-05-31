برشلونة وباريس ويوفنتوس .. صراع ناري من أجل دوناروما

دوناروما إلى أين؟ مسلل جديد بطولة مينو رايولا..

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن هناك صراع ثلاثي بين كل من باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبرشلونة من أجل التعاقد مع حارس المرمى الدولي الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

برشلونة في الآونة الأخيرة بات يفكر في التخلص من الألماني مارك أندريه تير شتيجن حسب التكهنات، ولكن في نفس الوقت لن يكون ذلك سهلًا نظرًا لأن البديل حوله صراع أوروبي كبير.

الحارس الإيطالي أصبح مطروحًا في السوق مجانًا بعد انتهاء عقده مع ميلان، وبرشلونة الذي بات لا يثق في حارسه الألماني خلال الوقت الحالي.

مينو رايولا وكيل النجم الإيطالي جيانلويجي دوناروما قد عرض على جوان لابورتا رئيس برشلونة انتقال اللاعب مجانًا لصالح فريقه في وقت سابق حسب الصحف الإسبانية.

وحسب الموندو ديبورتيفو فإن كل من يوفنتوس وباريس سان جيرمان قد بدءا في المفاوضات مع وكيل أعماله بعد إعلان رحيله عن صفوف ميلان بنهاية الموسم المنصرم.

في تلك الحالة وبحسب ما أكدت الموندو ديبوتريفو فاللاعب الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى فريق برشلونة لن يتواجد مع الفريق بعد ضم دوناروما بعامين، حيث سيكون حارس ميلان السابق خليفته.

وبحسب الصحفي الموثوق دي مارزيو، فإن إدارة برشلونة معجبة بالحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، وتسعى الإدارة للتعاقد معه، لخلق تنافس مع حارس الفريق الكتالوني تير شتيجن.

وشدد دي مارزيو، على أن إدارة البلاوجرانا ستعمل على حسم الصفقة، خاصة وأن الحارس الإيطالي قرر الرحيل عن ميلان في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بنهاية عقده، وسيتعاقد مع برشلونة بالمجان في صفقة انتقال حر.

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جدير بالذكر أن ميلان قد تأهل بالفعل إلى دوري أبطال أوروبا، ولكن ذلك لن يمنع الحارس الإيطالي الشاب من الرحيل عن صفوف الروسونيري بسبب الخلاف بين وكيله رايولا وبين إدارة النادي اللومباردي.