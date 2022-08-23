برشلونة وباريس وثلاثي إيطاليا .. "يويفا" يهدد 20 ناديًا بسبب اللعب المالي النظيف

عدد من الأندية الأوروبية الكبرى تواجه خطر فرض عقوبات من "يويفا" بسبب اللعب المالي النظيف.

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" وضع 20 ناديًا تحت المراقبة المالية، وسط خطر انتهاك لوائح اللعب المالي النظيف.

"يويفا" حدد 20 ناديًا في جميع أنحاء أوروبا لاحتمالية خرق لوائح اللعب المالي النظيف لموسم 2021-22، من بينها عدد من الأندية الكبرى.

وحسب صحيفة "ذا تايمز" الإنجليزية، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لم يتلق بعد الحسابات النهائية من هذه الأندية، مما يعني أنه لا يزال من غير الواضح مدى الخطر الذي يمكن أن تتعرض له بسبب عدم الالتزام بالقواعد.

"يويفا" قرر التساهل بشأن الخسائر المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، التي اندلعت في الربع الأول من عام 2020، بالإضافة إلى الخسائر المتعلقة بالإنفاق الصحي، والإنفاق على كرة القدم النسائية والأكاديميات.

وفي الوقت نفسه، من المنتظر أن يتم فرض عقوبات قريبًا على عشرة أندية أوروبية لخرق القواعد حتى 2020-2021.

وتشمل هذه الأندية، برشلونة الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، والثلاثي الإيطالي يوفنتوس وإنتر وروما.

ومن المقرر تعديل لوائح اللعب المالي النظيف الحالية في العام المقبل، حيث سيضع "يويفا" قواعد جديدة ستقيد الأندية بإنفاق نسبة معينة من الإيرادات على مدار 12 شهرًا على الأجور والانتقالات وعمولات الوكلاء.

هذا الحد سيصل إلى 90% في 2023، وسينخفض إلى 80% في العام التالي، على أن يتراجع إلى نسبة 70% في عام 2025.