برشلونة يرسل كشافيه لمراقبة نجم هولندا الجديد

البلوجرانا يخطط للمستقبل

أفادت تقارير في إسبانيا بوجود اهتمام من قبل برشلونة بالتعاقد مع كالفين ستينجز، لاعب ألكمار الشاب والمنتخب الهولندي.

ستينجز لفت الأنظار رفقة ناديه بعدما سجل تسعة أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة في 23 لقاء بكل المسابقات.

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وعلمت "موندو" أن برشلونة سيرسل كشافيه لمتابعة اللاعب الشاب في مباراة منتخب بلاده هولندا ضمن تصفيات أمم أوروبا 2020.

وأوضحت الصحيفة أن كشافي البلوجرانا سيتواجدوا في لقاء هولندا وإستونيا بأمستردام في ختام التصفيات الثلاثاء المقبل.

وكشف التقرير أن اللاعب وكيله الحالي هو مينو رايولا، الإيطالي الشهير، والذي لا يرتبط بعلاقات طيبة مع إدارة الفريق الكتالوني، بحسب الإعلام.

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ووجه رونالد كومان، مدرب الطواحين الهولندية، الدعوة لستينجز بالتجمع الحالي، والذي يسعى فيه الفريق لحسم تأهله للنهائيات.

وتلعب هولندا مساء اليوم السبت في بلفاست، عاصمة أيرلندا الشمالية، ضمن الجولة قبل الأخيرة من التصفيات.