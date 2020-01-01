هل يلعب كافاني وسواريز بفريق واحد الموسم القادم؟

المال ربما يكون العقبة الوحيدة

ربما تكون المرة الأولى طوال السنوات الماضية، التي تتاح فيها الفرصة لأي فريق، لضم الثنائي الأوروجوياني الأبرز لويس سواريز وإدينسون كافاني معاً.

كافاني أصبح لاعباً حراً بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، وفشل محادثات التجديد مع النادي الفرنسي ليحق له الانتقال لأي فريق آخر بالمجان.

وعلى الجانب الآخر سواريز، الذي قرر الرحيل عن برشلونة، بعد قرار المدرب رونالد كومان بالتخلي عنه، وسط تضارب في الأنباء حول انضمامه ليوفنتوس.

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الأوروجوياني ألفارو ريكوبا، أعرب عن رغبته في انتقال الثنائي لفريقه السابق ناسيونال، ولكن الأمر متوقف على النواحي المالية.

وقال نجم إنتر السابق:"ستخبرنا السنوات أن سواريز كان واحداً من أفضل 3 أو 4 لاعبين في تاريخ أوروجواي، كان يسجل ويرد في الملعب عندما يتعرض للانتقاد والهجوم في برشلونة".

وأضاف:"ما يحدث حالياً يؤلمني، يجب احترام اللاعبين الذين قدموا الكثير للنادي، كرة القدم غير مجدية في هذه الحالات".

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وتابع:"المنتخب الوطني بحاجة لخدماته لذلك أتمنى حل مشكلته في أقرب فرصة ممكنة، ونفس الأمر بالنسبة لكافاني، لو كان لدي المال الكافي، لأحضرتهما معاً لنادي ناسيونال".

يذكر أن ريكوبا لعب ببداية مسيرته مع نادي ناسيونال الأوروجوياني، كما اختتم مسيرته مع نفس الفريق قبل الاعتزال في 2015.