برشلونة يعرض أربعة لاعبين على باريس مقابل نيمار

نيمار يريد العودة لبرشلونة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير ألمانية عن تقدم برشلونة بعرض لباريس سان جيرمان لضم نجمه نيمار قوامه مبلغاً من المال واختياره ثلاثة لاعبين من قائمة اقترحها النادي الكتالوني متاحين للبيع.

وأعلن نائب رئيس برشلونة في وقت سابق أن نيمار يرغب بالعودة لصفوف ناديه، ولكن أكد صعوبة إتمام الصفقة.

وكيل لاوتارو يتراجع ويدعو ميسي إلى إنتر

وذكرت "بيلد" أن عرض برشلونة سيكون 130 مليون يورو وأن يختار بي إس جي ثلاثة اسماء من أربعة طرحها النادي الكتالوني.

وأوضحت الصحيفة أن الأسماء هي فيليبي كوتينينو، عثمان ديمبيلي، نيلسون سيميدو، وصامويل أومتيتي.

وأكدت الصحيفة رفض باريس سان جيرمان العرض لأن رواتب اللاعبين المطروحين مجتمعة تزيد على ما يتقاضاه نيمار في العاصمة الفرنسية.

وأعلن نيمار أنه سيتحدث علانية في أحد القنوات البرازيلية لتوضيح مستقبله والخطوة المقبلة في مشواره.