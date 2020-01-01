ميسي: لا أهتم بلقب الهداف وعلينا التماسك في دوري الأبطال

الأرجنتيني يوجه أنظاره نحو دوري أبطال أوروبا

أعرب ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، عن إحباطه بالطريقة التي انتهى بها الدوري الإسباني، عقب فوز فريقه على ديبورتيفو ألافيس 5/0 بالجولة الأخيرة.

ميسي نجح في التسجيل مرتين، وصنع الهدف الأول لزميله أنسو فاتي، ليحتل صدارة الهدافين بفارق 4 أهداف عن كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد.

ونجح ميسي كذلك في تحطيم رقم زميله السابق تشافي هيرنانديز، بعدما صنع الهدف رقم 21 له، ليصبح الأكثر صناعة في الدوري الإسباني بموسم واحد.

المزيد من الفرق

وقال الأرجنتيني بعد المباراة:"كانت مباراة صعبة ضد ألافيس، بسبب الوقت والحرارة، الانتصار مهم ويجعلنا ننهي الموسم بمشاعر جيدة ولكن الأكثر أهمية الآن هو قيامنا بالنقد الذاتي لتحسين أنفسنا".

وأما عن لقب الهداف:"الجوائز الفردية هي الأقل أهمية بالنسبة لي، كنت أتمنى تحقيق لقب الليجا مع الهداف ".

وتابع:"نهاية محبطة للموسم بكل تأكيد على مستوى النتائج، ولكن اليوم قمنا بخطوة جديدة لإظهار المزيد من الالتزام، علينا أن نلعب بنفس الطريقة ولا يمكن لأحد أن يهزمنا".

مانشستر سيتي يستعد لمقاضاة رئيس رابطة الدوري الإسباني

بيل يثير أزمة جديدة قبل رحيله الوشيك عن مدريد

واستكمل:"يجب أن نتعلم الدرس ونعود بحماس أكثر من أي وقت مضى، نمر بلحظة مهمة جداً قبل العودة لدوري أبطال أوروبا الشهر القادم، لذلك يجب الصمود والتركيز طوال الـ90 دقيقة".

يذكر أن برشلونة يلعب في شهر أغسطس القادم ضد نابولي في إياب دور الـ16 من الأبطال، طمحاً في إنهاء الموسم ببطولة بعد خسارة جميع الألقاب.