ميسي عن رحيل سواريز: تعرضت للإيذاء والتزمت الصمت لأسابيع

النجم الأرجنتيني قام بالتعبير عن غضبه لرحيل زميله السابق

خرج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، لتوضيح رد فعله، بعد رحيل صديقه وزميله السابق لويس سواريز إلى أتلتيكو مدريد هذا الصيف.

سواريز رحل عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد خروجه من حسابات المدرب رونالد كومان، لينتقل إلى أتلتيكو.

ميسي انتقد الطريقة التي تعاملت بها إدارة برشلونة مع الأوروجوياني، وقام بالتعبير عن ذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

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المهاجم المخضرم قام بتوضيح الأمر في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية قائلاً:"قلت ما شعرت به في تلك اللحظة الصعبة، ربما اعتقد البعض أن الصمت كان أفضل مثلما فعلت في العديد من المناسبات السابقة".

وأضاف:"حدثت الكثير من الأشياء التي تسببت في إيذائي خلال الأسابيع الماضية وكانت هذه طريقتي للتعبير عن ذلك".

وتابع:"التزامي تجاه قميص برشلونة مازال كما هو، من يعرفني جيداً يدرك أنني لست قادراً على اللعب بأي طريقة سوى الفوز المستمر وإعطاء كل شيء على أرض الملعب".

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جدير بالذكر أن ميسي يدخل العام الأخير من عقده مع برشلونة، وسط تكهنات حول مصيره سواء بالتجديد أو الرحيل عن صفوف النادي.