برشلونة يحلم بتكوين الرباعي الخارق

هل يجتمع كل النجوم في برشلونة

تحدثت تقارير إسبانية عن سعي برشلونة لضم الثنائي نيمار ولاوتارو مارتينيز معاً، وتكوين رباعي خارق بوجود ليونيل ميسي ولويس سواريز.

الشغل الشاغل للصحافة الإسبانية في هذه الأيام هو تحركات النادي الكتالوني من أجل ضم مهاجم إنتر أو إعادة نجمه البرازيلي من جديد بعد فترته بباريس.

وبحسب "سبورت"، فهناك اقتناع فني وإداري ببرشلونة من إمكانية تواجد الرباعي معاً داخل أرض الملعب، وإن كان سيكون تضحيات لتحقيق الأمر.

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وعلى الصعيد الفني، ذكرت الصحيفة أن الثنائي الفرنسي أنطوان جريزمان وعثمان ديمبيلي سيتم التضحية بهما لإفساح المجال لتكوين هذا الرباعي.

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وأضاف التقرير أن صغر سن نيمار ولاوتارو سيجعلهما خلفاء ميسي وسواريز، وأن لعب الرباعي معاً لموسم سيساعد في التمهيد لحدوث ذلك تدريجياً.

تواجد الرباعي في أرضية الملعب يجب أن يكون مصحوباً بخط وسط قوي بدنياً كما أشارت الصحيفة، والتي طالبت بلاعب على شاكلة يايا توريه.

يذكر أن آخر التقارير تفيد بصعوبات مادية تواجه البلوجرانا من أجل إتمام أي من الصفقتين، في ظل الشرط الجزائي البالغ 111 مليون يورو للاوتارو، وقيمة نيمار التي لا تقل عن 200 مليوناً.