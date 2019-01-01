برشلونة يفاوض ميسي لتجديد عقده

تعرف على تفاصيل مفاوضات برشلونة مع ميسي

يفاوض نادي برشلونة الإسباني والد الهداف التاريخي للنادي الكتالوني، ليونيل ميسي، لتمديد عقد اللاعب الذي ينتهي في 2021.

ميسي يمتلك بندًا في عقده يسمح له بفسخ التعاقد في أي وقت دون العودة إلى النادي وهو ما يجعل إدارة برشلونة ترغب في التمديد.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ إدارة برشلونة اجتمعت مع خورخي ميسي صباح أمس، الأربعاء، وشُوهد والد البرغوث في النادي كما حضر إلى "كامب نو" لمتابعة الكلاسيكو.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ جوسيب ماريا بارتوميو يود منح ميسي عقدًا جديدًا ينتهي في 2023 ليضمن استمرار البرغوث بعد انتهاء فترة إدارته للنادي ورحيله في صيف 2021 إذ لا يحق له دخول الانتخابات المقبلة.

وكان ميسي قد أكد في أكثر من مناسبة رغبته الاستمرار في برشلونة لأطول فترة ممكنة، كما تحدث صديقه لويس سواريز أن تصريحات البولجا عن الاعتزال أًسيء فهمها.

ميسي حقق الكرة الذهبية 6 مرات كما حصد الحذاء الذهبي 6 مرات أيضًا ليصبح أكثر المتوجين بالجائزتين في التاريخ.