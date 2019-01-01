مدرب خيتافي: جربنا كل شي، لا يمكن إيقاف ميسي!

المدرب معجب بالنجم الأرجنتيني

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد خوسيه بوردالاس المدير الفني لخيتافي سعادته بتواجد ليونيل ميسي في الدوري الإسباني، لكن موضحًا في نفس الوقت أنه لا مجال لإيقاف نجم برشلونة.

ويستعد خيتافي لاستضافة برشلونة في الجولة القادمة من الليجا، وتحدث المدرب عن نجم منافسه الأول قائلًا "ميسي هو الأفضل، ليس من السهل إيقافه. نحن نعرفه منذ سنوات ونحن محظوظون بتواجده في الدوري الإسباني وآمل أن نستطيع الاستمتاع به طويلًا لأنه الأفضل".

"حين يكون في حالة جيدة، من الصعب جدًا إيقاف ميسي. لقد حاولنا إيقافه بشتى الطرق الممكنة، حتى بالرقابة الفردية، لكنه صعب جدًا. علينا محاولة لعب مباراة عظيمة والتسبب بمشاكل للبارسا ونحن نثق في الفريق ورد فعل اللاعبين".

دينيس سواريز على أعتاب لندن

المدرب لم يتوقف عند مديح ميسي فقط، بل أضاف عن زملائه "أنا معجب بكل لاعبي البارسا، مثل أي مدرب آخر. لويس سواريز مهاجم رائع وقد أظهر هذا في برشلونة وليفربول، فيما بوسكيتش هو الأفضل في مركزه، وهناك راكيتيتش وفيدال وديمبلي .. أي لاعب لديهم هو من المستوى الأول. علينا تقديم مباراة مثالية".

وأتم بوردالاس تصريحاته قبل المباراة بالتأكيد على أن البارسا سيواجههم وهو في أفضل حالاته لكن مؤكدًا في نفس الوقت أنه سيحاول لعب مباراة قوية على ملعبه وأمام جماهيره للخروج بنتيجة جيدة.