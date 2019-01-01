برشلونة يحسم وجهة ميراندا المقبلة

صراع بين عدة أندية على اللاعب الشاب

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت تقارير إعلامية إسبانية أن الإسباني خوان ميراندا، لاعب برشلونة الشاب قريب من الانتقال إلى شالكه.

الظهير الأيسر كان محط مفاوضات بين الفريق الكتالوني ويوفنتوس في الأسابيع الماضية بعد إبداء النادي الإيطالي اهتماماً كبيراً.

وقالت "موندو" إن برشلونة يفضل انتقال اللاعب إلى صفوف شالكه على سبيل الإعارة لمدة موسمين، ناقلة الخبر عن "بيلد".

وأوضحت التقرير أن شالكه تفوق في المفاوضات على أوليمبيك مارسيليا ويوفنتوس لرغبة برشلونة بالاحتفاظ بملكية اللاعب.

رسمياً | ميسي خارج قائمة برشلونة لمواجهة ريال بيتيس

وبزغ ميراندا في قطاعات الشباب، ولكن لم يحظ بالفرصة للعب مع الفريق الأول في وجود جوردي ألبا ووصول جونيور فيربو.

ويلعب برشلونة مساء اليوم، الأحد، أمام ريال بيتيس ضمن الجولة الثانية لليجا الإسبانية.