ميدو: هل يذبح كومان ميسي مثلما فعل معي في أياكس؟

المهاجم المصري السابق خاض تجربة صعبة خلال عمله مع كومان

كشف أحمد حسام ميدو مهاجم أياكس أمستردام وتوتنهام السابق، عن فضوله تجاه رد فعل رونالد كومان، على تصريحات ليونيل ميسي وانتقاده إدارة برشلونة بسبب رحيل لويس سواريز إلى أتلتيكو مدريد.

ميدو سبق أن عمل مع كومان في أياكس، ودخل في خلافات حادة معه، أدت إلى طلب المدرب الهولندي رحيل المهاجم المصري، وهو ما حدث في 2003 بانتقاله إلى مارسيليا.

ميسي خرج لانتقاد كومان وإدارة برشلونة قائلاً لسواريز في رسالة على موقع "إنستجرام":"أنت أحد أفضل اللاعبين في تاريخ النادي، لا تستحق الطرد بهذه الطريقة، ولكني لا أتعجب من أي شيء في هذه المرحلة".

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ومن جانبه قال ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر":أريد أن أرى رد فعل كومان على تصريحات ميسي بشأن سواريز".

وأضاف:"كومان ذبحني وطلب رحيلي عن أياكس، عندما قلت رأيي في الإعلام حول بعض الأمور التي تخص الفريق، رغم أن عمري وقتها كان 18 سنة".

وتابع:"لا أقارن نفسي بميسي، لكن موقف اليوم سيؤكد لي أشياء كثيرة تمنيت أن يثبتها لي الزمن".

اريد ان ارى رد فعل كومان على تصريحات ميسي بشأن سواريز..كومان ذبحني وطلب رحيلي من اياكس عندما قلت رأيي في الاعلام في امور تخص الفريق رغم ان عمري كان ١٨ عاما!! اكيد لا اقارن نفسي بميسي لكن موقف اليوم سيؤكد لي اشياء كثيرة تمنيت ان يثبتها لي الزمن!! — Mido (@midoahm) September 25, 2020

جدير بالذكر أن ميسي نفسه قرر الرحيل عن برشلونة هذا الصيف، قبل التراجع والإعلان عن استمراره لمدة موسم واحد على الأقل.

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ويبقى موقف النجم الأرجنتيني غامضاً حتى الآن، بدخوله العام الأخير من عقده مع برشلونة، دون التوصل لاتفاق حول التجديد.