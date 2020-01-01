مولر: علينا أن نتحد أجل إيقاف ميسي

النجم الأرجنتيني يمثل الخطورة الأكبر على بايرن

يعتقد توماس مولر مهاجم بايرن ميونخ، أن الطريقة الأفضل لإيقاف ليونيل ميسي، ستكون بشكل جماعي، بدلاً من التركيز الفردي على النجم الأرجنتيني.

بايرن يستعد لمواجهة برشلونة، غداً، الجمعة، في إطار دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، وسط ترقب كبير حول خطورة ميسي.

ألفونسو ديفيس الظهير الأيسر الشاب، سيكون في مواجهة الأرجنتيني على أرض الملعب، ولكن مولر يرى أن المسؤولية لا تقتصر عليه وحده.

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وقال الألماني:"ميسي لاعب رائع من الناحية الفردية، لا يمكن للاعب واحد أن يقوم بالحد من خطورته، الأمر يعتمد على الشكل الجماعي للفريق من الناحية الدفاعية".

وأضاف:"يجب علينا أن نتحد معاً من أجل إيقاف هذا اللاعب الرائع، عن طريق القتال في الالتحامات العنيفة، والعمل بجد مثلما فعلنا في الأسابيع الماضية".

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المنافسة مع فيليب كوتينيو:"هو لاعب مهم جداً للفريق، ونشعر بسعادة كبيرة لوجوده معنا في هذه المرحلة، المباراة لا تتوقف على الفريق الأساسي فقط، لكن البدلاء يمكنهم الدخول لإحداث الفارق وأتمنى أن يكون كوتينيو في الموعد".

وفي نهاية حديثه أعرب مولر عن سعادته بالإشادة الكبيرة التي تلقاها من المدرب هانز فليك، بعد مستواه المميز الفترة الماضية مع الفريق البافاري.