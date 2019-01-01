برشلونة محتار بين نيمار ومبابي

هل يقرر برشلونة تجاهل ضم نيمار ويتجه للتوقيع مع مبابي؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أثار فشل برشلونة التعاقد مع نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان حالة من الجدل داخل إدارة النادي الكتالوني حول المحاولة مرة أخرى لضم اللاعب أو الانتظار للتعاقد مع زميله كيليان مبابي.

والد نيمار اعترف بأنّ برشلونة حاول كثيرًا جلب صاحب الـ 27 عامًا وأنّ رغبة اللاعب في العودة إلى كامب نو.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ هناك خلاف بين المسؤولين في برشلونة حول أهمية ضم نيمار في ظل إصرار باريس سان جيرمان على الاحتفاظ باللاعب.

وأوضحت أنّ هناك اتجاه داخل الإدارة للانتظار حتى نهاية عقد كيليان مبابي في 2022 ومحاولة التعاقد معه بالمجان بما إن إدارة سان جيرمان لن توافق على بيعه.

وأشارت إلى أنّ الكفة ترجح صاحب الـ 20 عامًا لصغر سنه وإمكانية تأجيل صفقة انضمامه لعدة سنوات ليكون قائد الفريق خلف ليونيل ميسي ولكن مع كل تأخير لنيمار يصبح الأمر معقدًا.

وبحلول 2022 يصبح نيمار بعمر 30 عامًا مما يعني صعوبة التعاقد معه أو الاستفادة منه في المستقبل.

سبب آخر في صالح الفرنسي هو أنّه لم يتسبب في أزمة مع الجمهور كما حدث للبرازيلي برحيله في 2017 ولذلك سيكون خيارًا أفضل.

وأكدت الصحيفة أنّ الإدارة الكتالوني تعرف جيدًا صعوبة ضم مبابي لرغبة ريال مدريد في التعاقد معه.

وكان فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، قد أعلن في تصريحات سابقة إعجابه بمبابي ورغبته في جلبه من باريس سان جيرمان.