"برشلونة حاول التعاقد مع لينديلوف"

اللاعب أصبح أساسياً مع يونايتد هذا الموسم

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضح حسن سيتينكايا، وكيل فيكتور لينديلوف، مدافع مانشستر يونايتد، أن برشلونة حاول التعاقد مع اللاعب السويدي في أكثر من مناسبة.

وارتبط لينديلوف الصيف الماضي بالانتقال لبرشلونة ليكون معوضاً لفشل الفريق الكتالوني في التعاقد مع ماتياس دي ليخت، ولكنه جدد عقده مع يونايتد.

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وقال وكيل اللاعب مع "Afonbladet": "لينديلوف ربما كان أفضل لاعبي يونايتد الموسم الماضي، وكان هناك اهتمام من فرق أفضل من يونايتد حتى بذلك الوقت".

وأضاف: "عندما اختار دي ليخت يوفنتوس، أصبح لينديلوف خيار برشلونة الأول، طريقة لعبه وأسلوبه قريبة للغاية من برشلونة، هو من أفضل مدافعي العالم في لعب الكرة".

واستمر: "برشلونة أراده ويمكنني الحديث عن التفاصيل الآن، تحدثوا مع وودوارد وقدموا أكثر من عرض جاد، وأنا التقيت مع مسؤول الانتقالات لحل الأمر، ولكن يونايتد رفض وقال إن فيكتور من أفضل لاعبينا".

واستطرد الوكيل: "الأمر انتهى بتوقيع عقد جديد رغم أن عقده كان ممتداً لثلاث سنوات مقبلة بعد، ورغم أن سياسة النادي هي عدم تجديد العقود طويلة الأمد، ولكن الاهتمام به غير الأمور".

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ويلعب لينديلوف رفقة مانشستر يونايتد مساء الاثنين المقبل أمام أرسنال ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.