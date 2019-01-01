ليندلوف يعلق على اهتمام برشلونة بالتعاقد معه

تعرف على تصريحات ليندلوف حول إمكانية الانضمام إلى صفوف برشلونة

علّق فيكتور ليندلوف، مدافع مانشستر يونايتد، على شائعات رغبة برشلونة في الحصول على خدماته خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

برشلونة فشل في ضم ماتياس دي ليخت من أياكس مع اقتراب الأخير من يوفنتوس ليتجه للتفاوض مع الشياطين الحمر لأجل ليندولوف.

وقال السويدي في تصريحات صحفية: "أنا سعيد للغاية للتواجد في مانشستر يونايتد وأتطلع بحماسة للموسم المقبل وتقديم الأفضل للفريق".

وتابع: "الرحيل؟ لا أنا سعيد جدًا في المكان الذي ألعب فيه الآن ولن اغادر".

صاحب الـ 24 عامًا أكد أنّه سعيد بتقديم مستوى أفضل الموسم الماضي عن أول مواسمه في مسرح الأحلام متمنيًا التطور أكثر تحت قيادة المدرب أوليه جونار سولشار.

📆في مثل هذا اليوم عام 2004



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وأردف: "عندما أسمع بعض الجماهير يقولون إنني كنت المدافع الأفضل في مانشستر يونايتد الموسم الماضي فهذا يسعدني".

وحول التعاقد مع وان بيساكا، علّق ليندلوف: "التعاقد مع صفقات جديدة من لاعبين مميزين أمر مفيد للنادي لأجل تقديم الأفضل في السنوات المقبلة".

واختتم: "في مانشستر يونايتد نتلقى الكثير من الانتقادات بسبب طموحات الجمهور. أعتقد أنّ الصفقات الجديدة ترسم مستقبلًا أفضل للفريق".

جدير بالذكر أنّ مانشستر يونايتد تعاقد مع بيساكا ودانيال جيمس خلال سوق الانتقالات الجارية.