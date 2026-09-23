برشلونة ومانشستر سيتي ضمن 16 فريقًا .. البرغوث يعلن عن المشاركين في "كأس ميسي"

كأس ميسي هي بطولة دولية للشباب تنظمها شركة «525 روزاريو»، وهي شركة الإنتاج التابعة ليونيل ميسي. وستُقام نسخة عام 2026 في الفترة من 25 أكتوبر إلى 1 نوفمبر، وستضم ستة عشر مشاركًا من تسع دول مختلفة، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الأرجنتينية EFE.

وكتب ميسي في منشوره على إنستجرام بمناسبة الإعلان: «كأس ميسي سيصبح أكبر من ذي قبل. ستة عشر ناديًا من تسع دول. نجمع مجددًا أفضل المواهب الشابة في العالم. كرة القدم اليوم، لاعبو الغد».

وإلى جانب برشلونة، ستشارك أيضًا فرق أياكس وأتلتيكو مدريد وآرسنال وتشيلسي ومانشستر سيتي وإنتر وبنفيكا. أما الفرق المشاركة الأخرى فهي إنتر ميامي وريفر بليت وبوكا جونيورز ونيويلز أولد بويز وفلامنجو وبالميراس وإنديبندينتي ديل فالي ويو إي كورنيلا.

وقال ميسي في بيان: «من الرائع أن نرى كيف تنمو هذه البطولة. نحن نجمع لاعبين من العديد من الأندية الكبرى، حتى يتمكنوا من لعب كرة القدم وتبادل الخبرات، وقبل كل شيء الاستمتاع بكرة القدم».

ومن المتوقع أن تُقسَّم الفرق الستة عشر تحت 16 عامًا إلى أربع مجموعات تضم كل منها أربعة فرق. وستخوض كل فريق مشارك ثلاث مباريات على الأقل، تليها مباريات التصفيات. وستُقام 48 مباراة في المجموع على مدار ثمانية أيام. وسيتم الإعلان عن توزيع الفرق على المجموعات والجدول الكامل للمباريات في وقت لاحق.

وقد فاز نادي ريفر بليت بالنسخة الأولى من كأس ميسي في ديسمبر 2025. وتغلب الفريق الأرجنتيني على أتلتيكو مدريد في النهائي بنتيجة 2-0. وكان عدد المشاركين في تلك النسخة ثمانية فرق؛ أما هذا العام، فإن أياكس، وآرسنال، وبنفيكا، وبوكا جونيورز، وفلامنجو، وبالميراس، وإنديبندينتي ديل فالي، ويو إي كورنيلا هم الوافدون الجدد. وستُقام المباريات في ملعب «نو ستاديوم» وفي مجمع التدريب التابع لنادي إنتر ميامي.