ما هي أكثر الأندية التي سجل ميسي ضدها أهداف في الدوري الإسباني ودوري أبطال اوروبا؟

أحرز ليونيل ميسي الكثير من الأهداف طوال تاريخه وأصبح هناك شغف لدى الجماهير لمعرفة أكثرالفرق التي استقبلت أهداف في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا

عندما تبدأ في البحث عن إحدى الإحصائيات الخاصة بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فلا تعرف معنى التركيز في ذلك الوقت، ببساطة كل إحصائية تجعلك تغوص أكثر مع نجم نادي برشلونة للبحث عن نتائج جديدة.

نجم منتخب الأرجنتين ليس مجرد ماكينة للأهداف فقط أو لاعب مهاري تستمتع به بل دائماً تخبرك لغة الأرقام عن الكثير من المهارات التي يمتلكها اللاعب داخل المباريات.

حديثنا اليوم ينصب على أكثر الفرق التي نجح ليونيل ميسي بإحراز الأهداف فيها مع البرسا سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا.

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