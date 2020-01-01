ما هي أكثر الأندية التي سجل ميسي ضدها أهداف في الدوري الإسباني ودوري أبطال اوروبا؟
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عندما تبدأ في البحث عن إحدى الإحصائيات الخاصة بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فلا تعرف معنى التركيز في ذلك الوقت، ببساطة كل إحصائية تجعلك تغوص أكثر مع نجم نادي برشلونة للبحث عن نتائج جديدة.
نجم منتخب الأرجنتين ليس مجرد ماكينة للأهداف فقط أو لاعب مهاري تستمتع به بل دائماً تخبرك لغة الأرقام عن الكثير من المهارات التي يمتلكها اللاعب داخل المباريات.
حديثنا اليوم ينصب على أكثر الفرق التي نجح ليونيل ميسي بإحراز الأهداف فيها مع البرسا سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا.
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أكثر الفرق التي سجل ميسي في مرماها أهداف في الدوري الإسباني
|الأهداف
|الفرق
|37
|إشبيلية
|31
|أتلتيكو مدريد
|29
|فالنسيا
|27
|ريال مدريد
|25
|إسبانيول
أكثر الفرق التي سجل ميسي في مرماها أهداف بدوري أبطال أوروبا
|الأهداف
|الفرق
|9
|أرسنال
|8
|ميلان
|8
|سيلتيك
|7
|باير ليفركوزن
|6
|مانشستر سيتي