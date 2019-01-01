عوائد دوري أبطال أوروبا - برشلونة يحقق رقم قياسي ويتفوق على ليفربول

تعرف على المكاسب المالية التي حققها برشلونة الموسم الماضي في الأبطال

تفوق نادي برشلونة الإسباني على الفرق الأوروبية في العوائد التي حصل عليها من بطولة دوري أبطال أوروبا عن الموسم المنصرم رغم خروجه من نصف النهائي.

برشلونة لم يتعرض سوى لهزيمة واحدة فقط في التشامبيونزليج جاءت ضد ليفربول في "أنفيلد" وأدت لخروج البلوجرانا من البطولة.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ برشلونة حقق 117.7 مليون يورو من مشاركته في النسخة الماضية بالبطولة وهو رقم قياسي لم يسبق للنادي الكتالوني تحقيقه حتى حينما تُوج باللقب في السنوات الماضية.

وأوضحت أنّ البلوجرانا يتفوق على بطل النسخة الماضية، ليفربول، الذي كسب 111.090 مليون يورو والوصيف توتنهام الحاصل على 101.622 مليون يورو.

وحصل برشلونة على 14.5 مليون يورو للمشاركة في البطولة و13.8 مليون يورو لتخطي دور المجموعات ثم 9.5 مليون يورو لتجاوز ليون في ثمن النهائي و10.5 مليون يورو للتفوق على مانشستر يونايتد في ربع النهائي كما حصل على 12 مليون يورو للتواجد في نصف النهائي.

وبسبب تصنيف برشلونة المتقدم في الاتحاد الأوروبي على 34 مليون يورو وهو أكثر من البطل ليفربول صاحب الـ 23 مليون يورو كما حقق 23 مليون يورو من عوائد البث التلفزي.

وجاء يوفنتوس في المركز الرابع محققًا 95.6 مليون يورو بينما ريال مدريد في المركز التاسع محققًا 85 مليون يورو فقط.

جدير بالذكر أنّ برشلونة لم يحقق لقب دوري أبطال أوروبا منذ 2015 لكنّه خلال هذه الفترة خرج 4 مرات من ربع النهائي ومرة واحدة فقط من نصف النهائي.