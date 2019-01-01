سواريز يكشف تفاصيل الحديث مع نيمار وأزمة الهزيمة من ليفربول

تعرف على تصريحات سواريز حول ميسي وجريزمان ونيمار وفاتي ودوري الأبطال

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كشف لويس سواريز، مهاجم برشلونة، ما جرى بينه وبين لاعب باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا، مؤكدًا أنّه لم يغادر منزله بعد الهزيمة من ليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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برشلونة حاول التعاقد مع نيمار خلال الصيف ولكن المفاوضات فشلت ليستمر اللاعب مع سان جيرمان.

وقال صاحب الـ 32 عامًا في تصريحات صحفية: "حينما قرر نيمار الرحيل إلى باريس تحدثنا معه كثيرًا وأخبرناه بأنّه لن يجد مكانًا أفضل من برشلونة ولكنّه قرر الرحيل. الآن علاقتنا جيدة ونحترم قراره".

وتابع: "بعد الخروج من روما في الأبطال ظننا أننا تعلمنا الدرس ولن نكرر هذا الخطأ ولكن ليفربول نجح في تسجيل هدفين في دقيقتين وإرباكنا. لقد قضيت أيامًا لا أود فيها الخروج من المنزل".

البستوليرو أكد أنّ الجميع رحّب بقدوم أنطوان جريزمان إلى النادي مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من خدمات إنسو فاتي وتطويره والمزاح معه حتى لا يخشى اللعب مع الفريق الأول.

وحول علاقته مع ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، كشف: "صداقتنا خارج الملعب تنعكس علينا بصورة إيجابية في الملعب وهذا يجعلني أفهم طريقته في التمرير والصناعة وأتحرك لتسجيل الأهداف، ورغم ذلك لم يدعوني حتى الآن لحفل شواء".

وأردف: "جيل ميسي مع الأرجنتين كان قريبًا من الفوز بكل شيء ولكن خسروا نهائيات حاسمة. أعتقد الجميع يقسوا عليهم رغم كل ما فعلوه في السنوات الماضية".

واختتم: "مدرب منتخب الأرجنتين يحتاج للوقت والخبرة لاختيار التوليفة المناسبة ولذلك اندهشت من التوقيع مع ليونيل سكالوني. بالنسبة لي منتخب أوروجواي يعني أوسكار تاباريز".

جدير بالذكر أنّ الأرجنتين خسرت نهائي كوبا أمريكا 3 مرات وكأس العالم مرة واحدة مع ميسي.