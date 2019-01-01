أعرب كلمينيت لونجليه مدافع نادي برشلونة الإسباني، عن سعادته بالشكل الذي يظهر به مواطنه أنطوان جريزمان مع الفريق بالفترة الأخيرة.

جريزمان قدم المستوى الأفضل له بقميص الفريق الكتالوني في الفوز على إيبار بالدوري الإسباني هذا الأسبوع، ليصبح السؤال الأول للونجليه قبل اللعب أمام سلافيا براج غداً الأربعاء بدوري أبطال أوروبا.

وقال المدافع الفرنسي للصحفيين:"لا يمكن التشكيك في جريزمان، شاهدنا ما يمكنه فعله أمام إيبار، ونتطلع لرؤيته مع ليونيل ميسي ولويس سواريز".

عودة أومتيتي وإصابته الطفيفة:"من الأفضل للفريق دائماً تواجد جميع اللاعبين بدون إصابات، لعب أمام إيبار للمرة الأولى منذ فترة طويلة وظهر بمستوى جيد".

مواجهة سلافيا:"فريق قوي ويتمتع بموهبة وقدرات هجومية مميزة، سببوا العديد من المتاعب لإنتر وبوروسيا دورتموند لذلك علينا الحذر منهم".

تأجيل الكلاسيكو:"الأمور لن تتغير لأنها مباراة مختلفة الجميع ينتظرها ويحاول الظهور بها في أفضل حالة ممكنة".

محمد صلاح يعود لتدريبات ليفربول قبل مواجهة جينك

انتكاسة جديدة في دفاع برشلونة قبل رحلة التشيك

تحسن الدفاع:"نعيش حالة من التحسن من الناحية الجسدية والفردية، ربما نحتاج للمزيد من الوقت للتأقلم والسير على نفس الطريق".

ويلعب برشلونة ضد براج غداً وهو في المركز الثاني بالمجموعة السادسة بـ4 نقاط، بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند المتصدر.