لونجليه يؤيد تأجيل الكلاسيكو بعد الفوز "المتكامل" على إيبار

علق على الأوضاع الراهنة في كتالونيا

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

كشف كليمينت لونجليه مدافع برشلونة، عن رضاه التام تجاه تأجيل موعد الكلاسيكو مع ريال مدريد بالدوري الإسباني.

لونجليه شارك في فوز برشلونة اليوم السبت على إيبار بثلاثية نظيفة، لينتزع الفريق صدارة الليجا بشكل مؤقت.

وتطرق اللاعب عقب اللقاء لرأيه في قضية الكلاسيكو الأخيرة وتأجيله لشهر ديسمبر:"رأيي يمثلني فقط، وبالنسبة لي أرى من الأفضل تأجيل المباراة بسبب الأحداث الواقعة في برشلونة الآن".

وأضاف:"أنت لا تريد البحث عن أعذار، لو لعبنا الآن أو بعد شهرين فهذا لن يغير أي شيء".

خطورة إقامة المباراة في موعدها:"الأمر يعود للمسؤولين عن الليجا والاتحاد الإسباني، وما علينا سوى اتباع اللوائح".

الأوضاع في كتالونيا:"ليس لدي فكرة كبيرة عن الموضوع، ولا أمتلك الحق في إبداء الرأي الكامل، ولكني لا أحب العنف بشكل عام".

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الفوز على إيبار:"المجيء هنا وتحقيق الفوز ليس شيئاً سهلاً، خطتنا كانت واضحة ونجحنا في تحقيق الفوز بأداء متكامل".

يذكر أن الانتصار منح برشلونة صدارة الدوري بـ19 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد الثاني، والذي يلعب بنفس الجولة ضد مايوركا.