المدرب الأنجح في السنوات الأخيرة لبرشلونة رغمًا عن الانتقادات

يرى إيمانول ألجواسيل مدرب ريال سوسييداد الذي يقودهم لأداء جيد للغاية في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، أن تشافي هيرنانديز "هو المدرب المثالي لبرشلونة".

وقال المدرب الذي يقود فريقه للمركز السادس في الدوري الإسباني في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراته ضد جيرونا: "تشافي هو المدرب المثالي لبرشلونة كي يقوده، سيكون من الصعب على برشلونة أن يجد مدربًا مثله، إنه يحظى بكل تقديري".

وعن إمكانية رحيله عن ريال سوسييداد وسط العديد من الأنباء التي تتحدث عن ضمه، خصوصًا كخليفة لتشافي في برشلونة، قال: "أنا في النادي الأفضل الآن، عقدي ينتهي في 2025 وأتمنى أن أجدده!".

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وأعلن تشافي هيرنانديز عقب هزيمة برشلونة من فياريال 5-3 على ملعب كامب نو، أن الموسم الجاري سيكون الأخير له رفقة البلوجرانا.

يسدل تشافي الستار بذلك على مسيرة قوامها عامان ونصف، حصل فيهما على لقب الدوري الإسباني والسوبر المحلي، بينما فقد العديد من الألقاب الأخرى.