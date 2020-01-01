لقد قتلتنا مرتين .. هجوم جديد من ميسي على التحكيم

مشكلة جديدة مع الحكام

مرة أخرى تورط النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مشادة لفظية مع منتخب بلاده خلال مواجهة باراجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ميسي شارك في المباراة التي تعادل فيها فريقه مع باراجواي 1/1، في إطار الجولة الثالثة من التصفيات يوم الخميس الماضي.

صاحب الـ33 سنة شارك في اللقاء رغم معاناته من مشكلة في الكاحل، ونجح في هز شباك باراجواي في الدقيقة 57 بتسديدة داخل منطقة الجزاء.

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ومع ذلك قام الحكم رافاييل كلاوس بإلغاء الهدف بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو، بسبب وجود مخالفة قبل هذه اللقطة بـ27 ثانية في نصف ملعب الأرجنتين.

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اللقطة المثيرة للجدل لم تكن الوحيدة في المباراة، حيث سجلت باراجواي هدفها من ركلة جزاء بعد مخالفة ارتكبها لوكاس مارتينيز ضد ميجيل ألميرون، رغم أن الأرجنتين لم تحصل على ركلة جزاء من واقعة مشابهة قبلها بدقائق.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية كشفت عن قيام ميسي بالتوجه إلى حكم المباراة قائلًا له:"لقد قتلتنا مرتين".

وكان ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين، قد خرج بعد المباراة لانتقاد التحكيم، وهاجم الطريقة التي تم استخدامها لرؤية اللقطات الهامة من خلال تقنية الفيديو.

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جدير بالذكر أن الأرجنتين تحتل المركز الثاني بالتصفيات بـ7 نقاط، بفارق نقطتين عن المنتخب البرازيلي الذي يحتل الصدارة بـ9 نقاط.