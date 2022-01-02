برشلونة لا يحب بداية العام.. فوزان فقط في آخر سبع سنوات!

ستكون مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا مساء الأحد هي المباراة الأولى للنادي الكتالوني في عام 2022، والتي ستكون المباراة الثامنة على التوالي للبلوجرانا خارج أرضه في بداية العام.

برشلونة لم يلعب على أرضه في أول مباراة له بعد بداية السنة الجديد منذ عام 2014، وتحديدًا عندما فاز على إلتشي بنتيجة 4-0.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة استهل مشواره في آخر سبع سنوات خارج أرضه، وتمكن من تحقيق النصر مرتين فقط، آخرها ضد ويسكا في 3 يناير 2021.

وكشفت الإحصائية أن المرة الأخيرة التي بدأ فيها برشلونة العام في الثاني من يناير كانت في عام 2016، تحديدًا ضد إسبانيول، في مباراة انتهت بالتعادل السلبي.

ومنذ عام 2015، خسر برشلونة مباراته الأولى في السنة مرتين، أمام ريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2015 وأتلتيك بيلباو في كأس الملك في كأس الملك 2017.

في المقابل حسم التعادل ثلاث مباريات، كانت أمام إسبانيول في 2016، وسيلتا فيجو في 2018، وإسبانيول مرة أخرى في 2020.

وبعيدًا عن التاريخ، فإن برشلونة يدخل مواجهة ريال مايوركا وهدفه الوحيد تحقيق الفوز، لتغيير الحالة المُحبطة للفريق على صعيد النتائج.

ويبدو برشلونة بعيدًا للغاية عن صورة المنافسة على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، باحتلال المركز السابع برصيد 28 نقطة، وبفارق 18 نقطة عن ريال مدريد المتصدر.

وفي آخر خمس مباريات خاضها برشلونة في الدوري الإسباني، حقق الفريق فوزين وتعادلين وتعرض لهزيمة واحدة.

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