كومان يرفض تياجو ويصر على ضم فينالدوم

صفات الهولندي ترجح كفته على حساب الإسباني

أبدى رونالد كومان مدرب برشلونة، إصراره الواضح على ضم جورجينيو فينالدوم لاعب وسط ليفربول، بدلاً من تياجو ألكانتارا نجم بايرن ميونخ هذا الصيف.

برشلونة يبحث عن المزيد من التدعيمات في خط الوسط، بعد رحيل إيفان راكيتيتش، وإمكانية لحاق أرتورو فيدال به خارج أسوار كامب نو.

فينالدوم برز كأحد أهم أهداف كومان في الصيف، بعد تعثر مفاوضات التجديد مع ليفربول، ونفس الأمر بخصوص تياجو الذي يرغب في الرحيل عن بايرن.

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صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن المدرب الهولندي يريد مواطنه فينالدوم بشكل أكبر، حيث يعتبره قطعة أساسية وضرورية لدعم خط الوسط.

وأشارت إلى أن صاحب الـ29 سنة، يعتبر هو اللاعب الأنسب للفكرة التي تدور برأس كومان في مشروعه الجديد.

ويرجع ذلك لاقتناعه الشديد بقدرات فينالدوم، حيث تابعه منذ تواجده بالمراحل السنية المختلفة مع فينورد، وتابع تطوره حتى وصوله إلى نيوكاسل يونايتد ثم ليفربول.

ويؤمن كومان أن فينالدوم هو الأنسب لبرشلونة، نظراً لتمكنه من إجادة الضغط على الخصم، وهي الميزة التي سيفقدها الفريق برحيل راكيتيتش وفيدال.

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يذكر أن فينالدوم البالغ من العمر 29 سنة، يعتبر من أبطال ريمونتادا ليفربول أمام برشلونة على ملعب أنفيلد، في المباراة التي انتهت بفوز الريدز 4/0 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في 2019.