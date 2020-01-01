كومان : أتفهم غضب ميسي ويجب احترامه أكثر من ذلك

تصريحات المدرب الهولندي قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

أعرب رونالد كومان مدرب برشلونة، عن تفهمه لغضب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بسبب الجدل الأخير حول زميله أنطوان جريزمان.

عم جريزمان خرج لإثارة الجدل هذا الأسبوع، بعدما اتهم ميسي بالحالة السيئة التي يمر بها المهاجم الفرنسي منذ انتقاله إلى برشلونة.

وهو ما رد عليه ميسي، بشعوره بالملل من كثرة الاتهامات التي يتعرض لها الفترة الأخيرة، واتهامه بكل الأشياء السيئة التي تحدث بالنادي الكتالوني.

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وقال كومان عن هذا الموقف:"أستطيع أن أفهم سبب غضب ليو، بعد هذه الرحلة الطويلة هم يسألونه عن جريزمان، أعتقد أنه عدم احترام، أتفهم قيام الصحفي بالبحث عن الجدل والإثارة ولكن العلاقة بينهما جيدة جدًا".

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وقرر بعدها المدرب الهولندي عدم الإجابة على المزيد من الأسئلة حول هذا الموضوع، بعدما تم سؤاله عن شعور ميسي بالذنب في برشلونة.

وأما عن مواجهة أتلتيكو مدريد:"إنها مباراة صعبة ضد خصم صعب، مع مدرب لديه مسيرة رائعة، لديهم بعض الخسائر ونحن كذلك".

عودة فيليب كوتينيو:"لقد كان يتدرب لمدة أسبوع تقريبًا وعلينا التحدث إلى الأطباء حول أفضل وقت لمشاركته سواء في القائمة الأساسية أو كبديل".

مستوى فرينكي دي يونج:"بالنسبة لي هو لاعب مهم جدًا، لقد تحسن، لكن لا يزال عليه التحسن في العديد من الجوانب، لدينا العديد من اللاعبين الآخرين ولكن يجب اختيار اللحظة المناسبة للمداورة".

الإصابات:"الجميع وصلوا من التوقف الدولي في حالة جيدة باستثناء بوسكيتس، لقد أجروا جلسة تدريبية واحدة بسبب اختبارات كورونا أمس الخميس، والتي لم تسفر عن وجود أي حالات إيجابية".

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من أجل ميسي؟ جوارديولا يحسم التمديد مع مانشستر سيتي

وأخيرًا عن تجديد بيب جوارديولا لعقده مع مانشستر سيتي:"أنا سعيد من أجله، هو مرتاح للغاية معهم ويريد الاستمرار في النادي الذي يحبه، لقد تحدثت معه أمس من أجل تهنئته".

يذكر أن برشلونة يلعب ضد أتلتيكو مدريد، وهو في المركز الثامن بجدول الدوري الإسباني بـ11 نقطة، بفارق 9 نقاط عن ريال سوسييداد صاحب المركز الأول.