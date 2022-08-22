برشلونة كان محقًا .. جماهير بوماس تهاجم ألفيش بسبب تواضع مستواه

ألفيش يفشل في الظهور بالصورة المنتظرة منه في بوماس

يعانى داني ألفيش من تراجع كبير في مستواه رفقة نادي بوماس، بعد أن انضم إلى الفريق المكسيكي كصفقة كبيرة لكن الوضع أصبح كابوسيًا للاعب والجماهير التى هاجمته بشدة بسبب سوء المستوى.

داني ألفيش ظهر بصورة مُخيبة للآمال مع بوماس على الرغم من مشاركته بمركزه المفضل كظهير أيمن أمام سانتوس في الدوري المكسيكي، لكن المدافع البرازيلي قدم أداءً سيئًا وأخطأ في الاستحواذ على الكرة لينقض عليها لاعب فريق سانتوس ويرسلها لزميله ليسجل هدفًا رابعًا في مرمى بوماس.

وانتهت المباراة بخماسية لصالح سانتوس، مقابل هدف لفريق بوماس، مما أثار غضب جماهير الفريق وأطلقوا صافرات الاستهجان ضد اللاعب البرازيلي.

التراجع الكبير في مستوى ألفيش قد يغفر لجوان لابورتا رئيس برشلونة وتشافي هيرنانديز مدرب الفريق، بعد أن قررا رحيل اللاعب البرازيلي.

ماذا قال ألفيش بعد أن قرر برشلونة الإستغناء عنه؟

وكان الظهير الأيمن البالغ من العمر 39 عامًا، هاجم إدارة برشلونة بعد قرار رحيله عن النادي، حيث صرح: "أخرجوني من الباب الخلفي، وكان ذلك بسبب انتهاء عقدي".

وواصل: "لطالما حلمت بالعودة إلى برشلونة، لكن الشيء الوحيد الذي لم يعجبني هو كيفية التعامل مع رحيلي".

وأتم ألفيش: "منذ وصولي أوضحت أنني لم أعد شابًا في العشرين من العمر وأنني أريد القيام بالأشياء مقدمًا".