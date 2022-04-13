برشلونة قد يسترجع نجمه قبل مواجهة آينتراخت فرانكفورت الحاسمة!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن إمكانية عودة قائد فريق برشلونة جيرارد بيكيه للمشاركة مع النادي الكتالوني في مواجهة آينتراخت فرانكفورت الحاسمة.

حيث يواجه البلوجرانا الفريق الألماني في مباراة العودة من الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي يوم الخميس.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابي، بعد أن قدم آينتراخت أداءً مميزًا للغاية أحرج به فريق برشلونة في ألمانيا.

وبحسب ما أوردته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن مدافع البلوجرانا المخضرم قد شوهد يوم الأربعاء في التدريبات.

وكان بيكيه قد خرج مصابًا في لقاء الذهاب الذي لعب في ألمانيا الخميس الماضي، ونزل مكانه المدافع الفرنسي لينجليه.

واستبعد من قائمة الفريق المستدعاة لمواجهة فريق ليفانتي في بطولة الدوري، وهي المباراة التي حسمها برشلونة بصعوبة في آخر الدقائق.

ليعود من جديد جيرارد للتدريبات، لكن التقرير أوضح أنه لم يكن بحالة جيدة في أرض الملعب، مما يضع الشكوك حول مشاركته.

فمن الوارد أن يبدأ بيكيه اللقاء، لكن قد يتراجع المدرب تشافي عن هذا القرار لضمان سلامة اللاعب فيما تبقى من مباريات في موسم البلوجرانا.

جدير بالذكر أن برشلونة يستضيف آينتراخت فرانكفورت اليوم في ملعب الكامب نو في لقاء الإياب، في مباراة يطمح أن يواصل فيها البلوجرانا مسيرة الانتصارات المستمرة في الآونة الأخيرة.

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