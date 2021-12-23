برشلونة في ورطة بسبب أمم إفريقيا!

يواجه نادي برشلونة الإسباني موقفًا معقدًا حيث أصبح مضطرًا للاستغناء عن خدمات نجمه الشاب عبد الصمد الزلزولي خلال الفترة المقبلة، بعد أن حصل الجناح الشاب على دعوة لتمثيل منتخب المغرب في بطولة أمم إفريقيا.

البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني لمنتخب المغرب، أعلن عن قائمة أسود الأطلس المشاركة في كأس أمم إفريقيا التي ستقام في الكاميرون خلال شهري يناير وفبراير 2021، وبرز اسم الزلزولي كأحد أبرز المفاجآت في القائمة. لمزيد من التفاصيل

وبطبيعة الحال، فإن برشلونة ملزم بالتخلي عن خدمات الزلزولي لصالح منتخب المغرب بداية من أول يناير قبل أسبوع على انطلاق بطولة أمم إفريقيا.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أكدت أن برشلونة ملزم بترك الزلزولي نظرًا لأن بطولة أمم إفريقيا مدرجة على أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ولوائح "فيفا" الخاصة بوضع اللاعبين والانتقالات واضحة في هذا الصدد، حيث تنص على أن إطلاق سراح اللاعبين إلزامي للمباريات التي تقام على التقويم الدولي، وكذلك مباريات نهائيات كأس العالم، وبطولة كأس القارات، وبطولات المنتخبات للاتحادات القارية، بشرط أن يكون الاتحاد المحلي عضوًا في الاتحاد القاري.

ويقوم "فيفا" بنشر التقويم الدولي لمدة أربع أو ثماني سنوات، والذي يتضمن فترات التوقف الدولي، والمسابقات النهائية فقط.

وفي هذه الحالة، تندرج بطولة أمم إفريقيا ضمن تقويم "فيفا" للفترة بين 2020 و2024.

وإذا لم يلتزم برشلونة بترك الزلزولي، فإن اللاعب لن يتمكن من اللعب مع النادي الكتالوني طوال مدة البطولة أو بقاء المغرب في المنافسات، ولمدة خمسة أيام بعد اختتام النافذة.

أما في حالة ترك الزلزولي يذهب، يُلزم "فيفا" المنتخب بإعادة اللاعب في موعد أقصاه صباح اليوم التالي لمباراة الفريق الأخيرة في البطولة.

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