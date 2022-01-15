برشلونة في مأمن .. حقيقة عرض تشيلسي للحصول على دي يونج

أوضحت تقارير صحفية حقيقة تقدم نادي تشيلسي الإنجليزي بعرض أول من أجل ضم فرينكي دي يونج من برشلونة.

وكانت قد زعمت بعض التقارير الإنجليزية عن تقديم البلوز عرض مبدئي بقيمة 33 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت أن البارسا يريد التخلي عن اللاعب الهولندي بـ50 مليون إسترليني، لكنه قد يوافق على رحيله، مقابل 42 مليون إسترليني فقط.

ما هي حقيقة عرض تشيلسي من أجل دي يونج؟



حسب ما كتب فابريزيو رومانو، الصحفي الخبير في الانتقالات عبر حسابه على "تويتر": "أكدت مصادر في برشلونة عدم وجود أي شيء يتعلق بعرض تشيلسي، الذي يبلغ 33 مليون جنيه إسترليني لشراء فرينكي دي يونج".

كما أكد أن نادي برشلونة لم يتلق أي اقتراح رسمي أو شفهي، حتى الآن، كما أن تشيلسي يركز حاليًا على التعاقد مع ظهير جديد، في الميركاتو الشتوي الجاري.

ما موقف هو برشلونة من دي يونج؟

دي يونج يعتبر قطعة أساسية في تشكيل برشلونة ولكن مستواه لم يتخطى التطلعات والأداء الذي قدمه من قبل مع أياكس والذي جعل ينضم إلى البلوجرانا في 2019 مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب ما نشر من الصحف الفترة السابقة فإن إدارة برشلونة ستكون متفتحة على بيعه خلال الصيف المقبل من أجل الاستفادة منه ماديًا لتدعيم الفريق.

اقرأ أيضًا:



مشجع يطالب لابورتا بضم هالاند .. ورئيس برشلونة: من هو؟

مستر إكس .. برشلونة يثير الغموض حول هوية مهاجمه الجديد

أحدهم استمر لعشر دقائق والآخر لمباراة واحدة - أقصر المدربين عمرًا في التاريخ





