برشلونة في خطر.. جافي يرفض التجديد

رفض نجم برشلونة الشاب جافي العرض الأول المقدم إليه من إدارة الفريق الكتالوني لتجديد عقده مع النادي.

ويمتلك جافي عقد مع برشلونة يستمر حتى يونيو 2023 وحتى الآن يرفض اللاعب التوصل لإتفاق مع إدارة النادي.

ما هو الجديد بخصوص جافي؟

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن إدارة برشلونة تقدمت بعرض جديد إلي النجم الشاب جافى، صاحب الـ 17عامًا، من أجل تجديد عقده المنتهي فى يونيو 2023، لكنه قوبل بالرفض من قبل اللاعب ووكيل أعماله.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة برشلونة تسعي بقوة لحسم ملف تجديد عقد جافي موهبة البلوجرانا لحمايته من إغراءات الأندية الأوروبية، لكن يتمسك اللاعب بتلبية فيما يخص الراتب السنوي لحسم هذا الأمر.

ما هو سبب رفض جافي؟

بحسب "سبورت" فإن جافي يرغب فى المساواة مع بيدري وأنسو فاتي بالحصول على راتب سنوي 6 مليون يورو فى الموسم للموافقة على تجديد عقده، وهو نفس الأمر بالنسبة للمدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو.

وأشارت إلى أن جافي موهبة برشلونة أظهر رغبة قوية فى الاستمرار مع النادي وعدم الرحيل عن الكامب نو، ولكنه يأمل فى تحسين عقده بالحصول على راتب جيد مع توقيع عقد طويل الأجل.

وشارك جافي مع برشلونة هذا الموسم في 26 مباراة سجل هدف وحيد وصنع 3 آخرين.

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