فيدال: استفزازات بايرن؟ لسنا مثل فرق الدوري الألماني

حالة من التحدي لدى لاعب الوسط التشيلي

أعرب أرتورو فيدال لاعب وسط برشلونة، عن شعوره بالتفاؤل، قبل مواجهة بايرن ميونخ، في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

برشلونة يستعد للقاء المرتقب، غداً الجمعة، وهو يطمح في مواصلة مشواره بالبطولة بعد التفوق على نابولي، لتعويض خسارة الدوري الإسباني، لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد.

فيدال قال في المؤتمر الصحفي للمباراة:"نحن الفريق الأفضل في العالم، ربما لم ينعكس ذلك في الملعب بعد خسارتنا الدوري، لكن لدينا ليونيل ميسي ومجموعة من أفضل اللاعبين".

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وأما عن استفزازت بايرن ميونخ ببعض التصريحات قبل المباراة:"غداً هم لا يلعبون ضد فرق الدوري الألماني، لكن ضد أفضل فريق في العالم، برشلونة".

عودة نيمار:"من المفهوم أن النادي يريد عودته، ليس فقط بعد تألقه أمس مع باريس سان جيرمان ضد أتالانتا، ولكن للموهبة الاستثنائية التي يمتلكها، لا أعرف التفاصيل الكافية للحديث عن صفقة محتملة بقدومه لبرشلونة، كل تركيزي على مباراة بايرن".

خطورة ليفاندوفسكي:"لاعب استثنائي، خطير جداً وهداف لا يتوقف عن التسجيل، سيكون من الصعب إيقافه، لكن مستحيل مقارنته مع ميسي، لأن ليو من كوكب آخر، ليفاندوفسكي هو المهاجم الأفضل في العالم مع لويس سواريز".

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وأضاف:نحن لا نهتم بكل ما يثار في الخارج، تفكيرنا فقط على مباراة بايرن الذي يقدم مستويات جيدة هذا الموسم مع فليك".

جدير بالذكر أن فيدال كان يلعب لبايرن ميونخ، قبل رحيله إلى برشلونة في 2018 مقابل 18 مليون يورو.