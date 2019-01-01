برشلونة يوضح حقيقة التعاقد مع أليماني

من سيكون المدير الرياضي القادم لبرشلونة؟

كشف نادي برشلونة الإسباني عن قراره النهائي بشأن التعاقد مع ماتيو أليماني، المدير الرياضي السابق في فالنسيا، لخلافة بيب سيجورا.

أليماني أٌقيل أمس، الجمعة، من فالنسيا ليلحق بالمدرب مارسيلينيو الذي غادر النادي مطلع الموسم الجاري.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ أليماني لن يتولى منصب المدير الرياضي في برشلونة خلال الفترة المقبلة وأنّ النادي الكتالوني لم يدرس الأمر.

وأوضحت الصحيفة أن أليماني من مدريد كما أنّه صديق مقرب لرئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز ولذلك خرج من دوائر الترشيحات.

وكان سيجورا قد قدّم استقالته من منصب المدير الرياضي في الصيف الماضي ليترك إيريك أبيدال يقوم بمهام وظيفته بصورة مؤقتة.

كارليوس بويول، أسطورة برشلونة، أعلن رسميًا رفضه منصب المدير الرياضي في سبتمبر مؤكدًا أنّه ينتظر الوقت المناسب للقيام بهذه الخطوة.