فابريجاس يوجه رسالة مؤثرة لجماهير أرسنال

ندم وحيد الإسباني طوال مسيرته

بعث سيسك فابريجاس لاعب وسط موناكو الفرنسي، برسالة مؤثرة إلى جماهير فريقه السابق أرسنال، مؤكداً ندمه على الطريقة التي رحل بها عن النادي.

فابريجاس رحل عن أرسنال في صيف عام 2011 منتقلاً لبرشلونة، في صفقة وصلت قيمتها 35 مليون جنيه إسترليني، بعد 8 سنوات قضاها بشمال لندن.

الإسباني لم يستمر لفترة طويلة مع برشلونة، لينتقل بعدها لصفوف تشيلسي الذي حصد معه لقبين دوري إنجليزي، ومنه إلى موناكو فريقه الحالي، ليعبر عن شعوره تجاه قراره بمغادرة أرسنال.

المزيد من الفرق

وقال فابريجاس:"كل مباراة لعبتها مع أرسنال كانت مناسبة خاصة بالنسبة لي، النادي كان يعني كل شيء في حياتي وأتذكر اليوم الذي انضممت له كأنه أمس".

وأضاف صاحب الـ32 سنة:"لم أحصل على الفرصة المناسبة للوداع بعد كل ما فعله لي هذا النادي، قضيت 8 سنوات رائعة وأعطيت كل ما بوسعي من أجل الفريق".

"قنبلة بيولوجية"، كيف حوّل كورونا ليلة أحلام أتالانتا إلى أسوأ كابوس في بيرجامو؟

رسميًا: تأجيل نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب فيروس كورونا

وتابع:"ندمي الوحيد هو عدم الفوز بعدد كافي من البطولات مع أرسنال، ربحت كأس الاتحاد الإنجليزي فقط، وحزين بأنني لن أساعد الفريق على الفوز ببطولة أخرى طوال مسيرتي".

يذكر أن الإسباني المخضرم فاز ببطولة واحدة مع أرسنال في 2005 وهي لقب الاتحاد الإنجليزي، حيث لم يحصد أي لقب منذ تعيينه كقائد للفريق.