برشلونة على الأبواب.. شرط لوتارو الجزائي يثير الرعب في إنتر

مفاوضات سريعة متوقعة لتجديد العقد..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية اهتمام برشلونة بكسر الشرط الجزائي في عقد الأرجنتيني لوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان.

وبحسب توتوسبورت، فإن إنتر بات يشعر بالخطر، حيث لم تعد قيمة الشرط الجزائي المقدرة بـ111 مليون يورو، رقماً كبيراً يجبر الأندية على التفاوض.

وتردد اسم لوتارو كثيراً بالآونة الأخيرة، مرتبطاً بالانتقال إلى برشلونة وبترشيح من قائد النادي وقائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وينتهي العقد الحالي للاعب في يونيو 2023، وهو العقد الذي وقعه في يوليو 2018.

بناء عليه يسعى إنتر لتجديد العقد بشكل يضمن رفع الشرط الجزائي أو حتى إلغاؤه.